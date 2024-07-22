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Отчетность в СФР

⚡ У бухгалтеров будет меньше времени на сдачу ЕФС-1

Сейчас подраздел 1.1 ЕФС-1 (бывшая СЗВ-ТД) сдают до 25 числа следующего месяца. Но есть случаи, когда сдать отчет надо на следующий день. Таких случаев будет больше.

Проект с поправками опубликован на федеральном портале.

Не позднее следующего рабочего дня надо будет сдавать сведения:

  • об установлении неполного рабочего времени;

  • о переводе на надомную или дистанционную работу.

Смотрите в нашей таблице, что изменится в сроках сдачи подраздела 1.1 формы ЕФС-1.

Ситуация

Срок сдачи сейчас

Срок сдачи будет

Прием работника на работу

Следующий рабочий день

Следующий рабочий день

Увольнение работника

Следующий рабочий день

Следующий рабочий день

Заключение договора ГПХ

Следующий рабочий день

Следующий рабочий день

Окончание договора ГПХ

Следующий рабочий день

Следующий рабочий день

Приостановление трудового договора

Следующий рабочий день

Следующий рабочий день

Возобновление трудового договора

Следующий рабочий день

Следующий рабочий день

Перевод работника на другую работу

До 25 числа следующего месяца

До 25 числа следующего месяца

Перевод работника с полной ставки на неполную

До 25 числа следующего месяца

Следующий рабочий день

Перевод работника с неполной ставки на полную

До 25 числа следующего месяца

До 25 числа следующего месяца

Пролонгация срочного трудового договора (на срок более 6 месяцев или на бессрочный период)

До 25 числа следующего месяца

До 25 числа следующего месяца

Перевод работника на дистанционную работу

До 25 числа следующего месяца

Следующий рабочий день

Перевод дистанционного работника в офис

До 25 числа следующего месяца

До 25 числа следующего месяца

Перевод из совместителей на основное место

До 25 числа следующего месяца

До 25 числа следующего месяца

Переименование организации

До 25 числа следующего месяца

До 25 числа следующего месяца

Присвоение работнику квалификации

До 25 числа следующего месяца

До 25 числа следующего месяца

Выбор способа ведения трудовой книжки (переход на ЭТК)

До 25 числа следующего месяца

До 25 числа следующего месяца

Комментарии

1
  • Людмила М.
    Бухгалтер

    Мало нам проблем. Тут 1+1, тут в уме держим. Господи. Я хочу бросить работу бухгалтера.

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Отчетность в СФР

⚡ У бухгалтеров будет меньше времени на сдачу ЕФС-1

Сейчас подраздел 1.1 ЕФС-1 (бывшая СЗВ-ТД) сдают до 25 числа следующего месяца. Но есть случаи, когда сдать отчет надо на следующий день. Таких случаев будет больше.

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