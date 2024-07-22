⚡ У бухгалтеров будет меньше времени на сдачу ЕФС-1

Как застройщики дают ипотеку под 5,9%? Недвижка дорожает, конец дивидендного сезона, рост акций, облигации и другие новости. Воскресный инвестдайджест

Массовые льготные ипотеки под 8% всё, зато у застройщиков теперь можно взять под 5,9%! Ессссстессссна, есть нюанс. Зато это помогает толкать цены на квартиры снова вверх. Закончились обвалы акций и облигаций, ждём новую ключевую ставку, тыкаем палкой доллар. И ни слова про хомяка. Собрал самые интересные новости недели и упаковал их в этот пост. Го!