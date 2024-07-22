🔥 Директора-единственного учредителя надо будет включать в годовой отчет о стаже по форме ЕФС-1

Речь идет о бывшей форме СЗВ-СТАЖ, ныне – раздел 1.2 формы ЕФС-1.
Проект с поправками в закон о персучете опубликованы на федеральном портале.
Сейчас надо сдавать отчет на тех, кто находится в отпуске по уходу за ребенком с 1,5 до 3 лет.
По новой норме в отчет войдут сотрудники, которые были в отпуске:
по уходу за ребенком (без уточнения его возраста);
по беременности и родам.
Также в отчет надо будет включать:
мобилизованных чиновников, у которых контракт приостановлен;
северных работников, которым идет районный коэффициент к зарплате;
директоров-единственных учредителей, работающих по трудовому договору;
священнослужителей.
Напомним, сдавать сведения о стаже за минувший год надо до 25 января.
Но есть случаи, когда отчет надо сдавать чаще. Срок сдачи отчета в таких случаях подкорректируют.
При выходе сотрудника на пенсию сдать форму ЕФС-1 по запросу СФР надо будет в течение 3 рабочих дней. Сейчас срок – 3 календарных дня. То есть бухгалтерам дадут больше времени, чтобы отреагировать на запрос СФР.
Напомним, также в течение 3 рабочих дней после заявления работника надо сдать раздел 1.2 формы ЕФС-1 на отпуск по беременности и родам или отпуск по уходу за ребенком.
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