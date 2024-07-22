🔥 Директора-единственного учредителя надо будет включать в годовой отчет о стаже по форме ЕФС-1

С 2023 года ежегодные сведения о стаже сдают не на всех сотрудников, а только на тех, у кого есть особенности стажа. И таких особенностей будет больше.

Речь идет о бывшей форме СЗВ-СТАЖ, ныне – раздел 1.2 формы ЕФС-1.

Проект с поправками в закон о персучете опубликованы на федеральном портале.

Сейчас надо сдавать отчет на тех, кто находится в отпуске по уходу за ребенком с 1,5 до 3 лет.

По новой норме в отчет войдут сотрудники, которые были в отпуске:

по уходу за ребенком (без уточнения его возраста);

по беременности и родам.

Также в отчет надо будет включать: мобилизованных чиновников, у которых контракт приостановлен;

северных работников, которым идет районный коэффициент к зарплате;

директоров-единственных учредителей, работающих по трудовому договору;

священнослужителей.

Напомним, сдавать сведения о стаже за минувший год надо до 25 января.

Но есть случаи, когда отчет надо сдавать чаще. Срок сдачи отчета в таких случаях подкорректируют.

При выходе сотрудника на пенсию сдать форму ЕФС-1 по запросу СФР надо будет в течение 3 рабочих дней. Сейчас срок – 3 календарных дня. То есть бухгалтерам дадут больше времени, чтобы отреагировать на запрос СФР.

Напомним, также в течение 3 рабочих дней после заявления работника надо сдать раздел 1.2 формы ЕФС-1 на отпуск по беременности и родам или отпуск по уходу за ребенком.