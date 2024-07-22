Налог на богатых принесет в бюджет 181 млрд рублей

В конце этого года Минфин ожидает, что НДФЛ по ставке 15% принесет в казну 181 млрд рублей. С 2025 года будет действовать новая прогрессия.

В 2024 году от повышенной ставки НДФЛ в бюджет поступит 181 млрд рублей. Сейчас налог по ставке 15% платят те, кто зарабатывает больше 5 млн рублей в год.

«Согласно этому прогнозу, реальные располагаемые доходы населения вырастут на 5,2% в 2024-м (изначально ожидалось 2,8%)», — сказала директор департамента доходов Министерства финансов Елена Лебединская.

С 1 января 2025 года начнет действовать пятиступенчатая шкала НДФЛ. В зависимости от уровня дохода жители страны будут платить от 13% до 22%. Бюджетные поступления будут распределяться следующим образом: 13% НДФЛ идут в регионы, а все, что сверх этой величины, — в федеральный бюджет.

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