Компании смогут оспорить высокий уровень риска от Центробанка

Банк России будет самостоятельно рассматривать заявления о пересмотре рейтинга компании на платформе «Знай своего клиента». Пока что заявки принимают межведомственная комиссия и Росфинмониторинг.

Центробанк подготовил проект положения, по которому юридические лица смогут оспорить свое нахождение в списке высокорисковых компаний на платформе «Знай своего клиента».

«Проектом предлагается установить требования к направляемому в ЦБ заявлению юрлица (индивидуального предпринимателя) о пересмотре высокой степени (уровня) риска совершения подозрительных операций», — сказано в документе.

Платформа Центробанка начала действовать с 1 июля 2022 года. Классификация предприятий работает по принципу светофора. В зависимости от числа подозрительных операций компании могут попасть в «зеленую», «желтую» и «красную» зоны.

Летом 2023 года число клиентов из «красной зоны» выросла в два раза — с 0,7% до 1,4%. Это 98 тыс. из 7 млн зарегистрированных индивидуальных предпринимателей и организаций.

С 1 октября 2024 года Центробанк дал возможность оспорить оценку на платформе. Для этого можно обратиться в межведомственную комиссию и Росфинмониторинг, а в случае отказа — к самому регулятору. Сейчас ЦБ собирается самостоятельно рассматривать каждый запрос.

«Тот факт, что ЦБ будет рассматривать заявление об исключении из черного списка и в течение 15 дней должен дать ответ, — несомненный плюс. При отрицательном ответе ЦБ компания может обжаловать это решение в межведомственной комиссии», — сказал вице-президент Ассоциации банков России Алексей Войлуков.

Для того, чтобы компанию исключили из «красного» сектора, нужно устранить нарушения.