Что налоговый агент должен включить в декларацию по прибыли

Налоговым агентам обязательно нужно заполнить подраздел 1.3 раздела 1 и Лист 3 декларации по налогу на прибыль. Сдать документ нужно до 25 июля.

До 25 июля 2024 года налоговые агенты должны сдать декларацию по прибыли за полугодие 2024 года. Документ заполняется по форме, которая представлена в приказе ФНС от 17 августа 2022 года № СД-7-3/753@.

Налоговым агентам нужно заполнить подраздел 1.3 раздела 1 и Лист 3 при выплате доходов российским организациям.

Если налоговый агент не является налогоплательщиком, ему нужно сформировать отдельный налоговый расчет. Он состоит из титульного листа и указанных разделов. При этом порядок заполнения не меняется.

Если компания выплачивала дивиденды юридическим и физическим лицам, нужно заполнить подраздел 1.3 раздела 1 листа 01 и раздел А листа 03 декларации по налогу на прибыль.

Декларацию по налогу на прибыль можно не представлять, если компания выплачивала дивиденды только физлицам.