Что налоговый агент должен включить в декларацию по прибыли

До 25 июля 2024 года налоговые агенты должны сдать декларацию по прибыли за полугодие 2024 года. Документ заполняется по форме, которая представлена в приказе ФНС от 17 августа 2022 года № СД-7-3/753@.
Налоговым агентам нужно заполнить подраздел 1.3 раздела 1 и Лист 3 при выплате доходов российским организациям.
Если налоговый агент не является налогоплательщиком, ему нужно сформировать отдельный налоговый расчет. Он состоит из титульного листа и указанных разделов. При этом порядок заполнения не меняется.
Если компания выплачивала дивиденды юридическим и физическим лицам, нужно заполнить подраздел 1.3 раздела 1 листа 01 и раздел А листа 03 декларации по налогу на прибыль.
Декларацию по налогу на прибыль можно не представлять, если компания выплачивала дивиденды только физлицам.
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