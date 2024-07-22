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Налоговые изменения 2025

Как бизнесу на УСН не платить НДС в 2025 году

Предпринимателям на УСН нужно следить, чтобы их доходы за 2024 год не превышали 60 млн рублей. Тогда они смогут не платить НДС в 2025 году.

Владимир Путин подписал закон, который вносит изменения в налоговую систему. Поправки в НК с 2025 года увеличат ставку по налогу на прибыль с 20% до 25%. В федеральный бюджет будут зачислять не 3%, а 8%.

Весь бизнес на УСН с доходами свыше 60 млн рублей в год автоматически получит статус плательщика НДС. Чтобы не платить НДС в 2025 году нужно соблюдать следующие лимиты доходов:

  • 60 млн руб. за 2024 год – чтобы освободиться от НДС в 2025 году;

  • 60 млн руб. за 2025 год – чтобы сохранить право на освобождение в 2025 году.

Узнайте последние изменения по НДС и налогу на прибыль на 2025 год, чтобы подготовиться уже сейчас к переходу на работу в новом формате. Приходите на вебинар «Налоговая реформа – 2025: изменения в НДС и налоге на прибыль».

На вебинаре разберем:

  • НДС для организаций и ИП на УСН с 2025 года.

  • Важные изменения по НДС в 2024 году.

  • Изменения в налоге на прибыль организаций с 2025 года.

Спикер — Вера Сокуренко, к.э.н., доцент, аттестованный преподаватель ИПБР России.

Ждем вас на вебинаре 25 июля в 15:00 мск!

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Налоговые изменения 2025

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