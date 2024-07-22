Эксперт объяснит, как работать с машиночитаемыми доверенностями

Электронная доверенность/МЧД с 2024 года стала обязательной для сотрудников, подписывающих документы от имени компании.

В рамках «переходного» периода – до 31 августа этого года — еще можно работать по подписи представителя ООО или ИП, если она была оформлена до 1 сентября 2023. Но с сентября эта временная мера прекращает свое действие.

Узнайте больше о том, как пользоваться машиночитаемой доверенностью, на вебинаре «МЧД-2025: успеть до сентября-2024. Практика работы с маркировкой и ЭДО». Он состоится завтра в 11:00 мск!

На вебинаре расскажем:

МЧД. Как все работает. Для кого предназначена и кто может пользоваться.

Какие форматы МЧД действуют и какие возможности дают.

Какие есть ограничения при создании МЧД на сайте ФНС.

Порядок работы с МЧД: практика заказа, создания, перевыпуска доверенности.

Обзор «Платформы МЧД» и возможности работы с ЭДО, цифровой маркировкой. Как правильно настроить.

Спикер — Денис Воробкало, эксперт по МЧД и ЭДО в компании «Платформа ОФД».

Ждем вас на вебинаре 23 июля в 11:00 мск!