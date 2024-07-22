Остатки материнского капитала начислят как единовременную выплату

Сейчас у 750 тысяч семей накопились остатки материнского капитала на сумму 1,5 млрд рублей.

Комитет Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов одобрил ко второму чтению законопроект о распределении остатков материнского капитала.

Если у семьи останется от материнского капитала меньше 10 000 рублей, эти деньги перечислят в виде единовременной выплаты. Сейчас у 730 тыс. семей на остатках лежит почти 1,5 млрд рублей.

«Люди смогут воспользоваться этими средствами к 1 сентября, и подготовить детей к школе», — сказала член комитета Госдумы Светлана Бессараб.

При рождении первого ребенка семья получает маткапитал в размере 630 тыс. рублей, при появлении второго — 833 тыс. рублей, если раньше выплаты не были получены. Средства можно использовать на ипотеку, покупку или строительство жилья, обучение детей, а также на формирование накопительной пенсии мамы или папы.

Обналичить остаток денежных средств от материнского капитала нельзя: за это могут привлечь к уголовной ответственности.