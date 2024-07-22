Более 530 экспортных лицензий Минпромторга выдано через платформу «Мой экспорт»

К настоящему моменту через платформу выдано более 530 лицензий на экспорт живой рыбы, дикорастущих растений и прекурсоров.

Услугой на платформе успешно воспользовались 158 компаний, при этом более 75% из них — предприятия МСП.

Наиболее востребовано получение экспортных лицензий среди компаний Приморского и Хабаровского краев, Сахалинской, Иркутской и Мурманской областей.

«Цифровизация процесса получения экспортных лицензий через платформу “Мой экспорт” является важным шагом в повышении доступности и эффективности экспортных операций. Это способствует оптимизации бизнес-процессов компаний, улучшает их взаимодействие с государственными органами, делает его более прозрачным. Электронная подача заявок на лицензии исключает необходимость дублирования комплекта заявки на бумаге. Статус заявки можно отслеживать в личном кабинете на платформе, там же отображается результат услуги», — отметил и. о. директора Департамента международной кооперации и лицензирования внешней торговли Артур Галиуллин.

Группа пилотных товаров, на которые стало возможно оформить экспортные лицензии через платформу, включает живую рыбу, ракообразных и моллюсков, а также другие живые водные биологические ресурсы и дикоросы (преимущественно кедровые орехи и морская капуста). Эти продукты пользуются высоким спросом на международном рынке и играют важную роль в экспортной деятельности российских компаний. Также к пилотным товарам относятся прекурсоры. Эти химические вещества используются в фармацевтической и парфюмерной промышленности.

«Платформа “Мой экспорт” в прошлом году стала официальным каналом для получения лицензии на вывоз, выдаваемой Минпромторгом России, что значительно сократило время и упростило процесс для отечественных компаний. Экспорт прекурсоров, живых крабов, дикорастущих растений имеет значительный потенциал для роста российской экономики. Упрощение процедуры получения экспортных лицензий на эти товары способствует максимально оперативному оформлению документов на вывоз продукции, что как итог повышает конкурентоспособность российских компаний на мировом рынке», — уточнил вице-президент Российского экспортного центра (входит в ВЭБ.РФ) Алексей Солодов.

В ближайшее время планируется расширить список товаров, доступных к оформлению на экспорт через платформу «Мой экспорт».