Центробанк будет по-новому определять курс доллара и евро

Банк России отсечет крайние значения курса, которые выбиваются из среднего диапазона. Данные будут получены на основании сведений о внебиржевых торгах между банками.

Центробанк будет устанавливать курс доллара и евро на основе информации о внебиржевых сделках между банками, которые прошли в течение дня до 15:30 мск.

Курс валют определят по среднему диапазону, не будут учитывать 25% нижних и верхних значений сделок с долларом и евро. Затем регулятор проведет их «взвешивание» по объему за два дня. Сделки большего размера будут сильнее влиять на официальный курс. Об этом узнали «Ведомости».

Корректировка курса нужна после того, как власти США установили блокирующие санкции против Мосбиржи. Торговая площадка прекратила вести операции с долларом и евро, а ЦБ начал устанавливать курс на базе внебиржевых торгов.