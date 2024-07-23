Недополученный на работе стандартный вычет можно получить в ИФНС по 3-НДФЛ

Если в течение года стандартные налоговые вычеты работнику не предоставлялись или были предоставлены в меньшем размере, он имеет право дополучить их через налоговую инспекцию, подав декларацию 3-НДФЛ.
В частности, если работодатель давал вычет только на первого ребенка, хотя у сотрудника их несколько, по итогам года можно заявить вычет в 3-НДФЛ применительно к доходам до 350 тыс. рублей.
Такое разъяснение дает Минфин в письме от 15.04.2024 № 03-04-05/34758.
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