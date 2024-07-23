Недополученный на работе стандартный вычет можно получить в ИФНС по 3-НДФЛ

Стандартный вычет по НДФЛ можно получить через налогового агента (работодателя). Вычет предоставляют, пока доход не превысит 350 тыс. рублей.

Если в течение года стандартные налоговые вычеты работнику не предоставлялись или были предоставлены в меньшем размере, он имеет право дополучить их через налоговую инспекцию, подав декларацию 3-НДФЛ.

В частности, если работодатель давал вычет только на первого ребенка, хотя у сотрудника их несколько, по итогам года можно заявить вычет в 3-НДФЛ применительно к доходам до 350 тыс. рублей.

Такое разъяснение дает Минфин в письме от 15.04.2024 № 03-04-05/34758.