Бизнес из сферы народных художественных промыслов заработал более 24 млрд рублей

Департамент инвестиционной политики и развития малого и среднего предпринимательства Минэкономразвития сообщил, что малый и средний бизнес в сфере народных художественных промыслов (НХП) и ремесленничества в 2023 году заработал более 24 млрд рублей.

Всего, по данным реестра МСП, в стране действует порядка 1,3 тыс. таких предпринимателей, общая численность работников — около 5 тыс. человек. Основные виды деятельности — производство одежды, пищевых продуктов, сувенирной продукции, обработка древесины. Предприниматели из сферы НХП создают изделия с сохранением традиций народного искусства.

В России развивают свое дело и ремесленники: к ним можно отнести еще более 35 тыс. субъектов МСП. Это предприниматели, владеющие определенным ремеслом, которые производят на продажу изделия ручной работы. Это, например, швеи, столяры, ювелиры, кузнецы и другие.

Минэк отмечает несколько тенденций в сфере НХП:

женское лицо бизнеса — на женщин приходится 67% всех индивидуальных предпринимателей;

сектор стабилен — 73% ведут деятельность более трех лет, принося основную прибыль и обеспечивая занятость 96% работников сферы.

«За последние несколько лет условия для развития бизнеса в сфере НХП значительно улучшились: увеличились поток внутреннего туризма, интерес к регионам, национальным культурам. Благодаря изменениям в законодательстве формируются комфортные условия: закрепляются направления развития креативных индустрий, расширяются меры поддержки компаний в сфере НХП, мастера теперь могут регистрироваться в качестве самозанятых, получая соответствующие преференции. Комплексный подход к развитию отрасли позволил нарастить суммарный годовой доход компаний в сфере народных промыслов более чем до 24 млрд рублей», — сообщила замминистра экономического развития Татьяна Илюшникова.

С 2016 года около 100 предприятий НХП, находящихся в реестре Минпромторга, получают субсидии на компенсацию коммунальных платежей, модернизацию производства, закупку материалов и сырья, страховые взносы.

По результатам исследования ассоциации «Народные художественные промыслы России», только финансовых мер поддержки для отрасли недостаточно. Необходима помощь в поиске рынков сбыта, продвижении, маркетинге.

В 2022 году Правительство расширило возможности использования субсидии: ее можно можно потратить на разработку и обновление интернет-магазинов, рекламу в интернете, создание фирменной упаковки, расширение и модернизацию выставочных и торговых пространств.

«Сегодня увеличивается запрос со стороны бизнеса из сферы НХП на обучающие программы, помощь в продвижении, консультации. Минэкономразвития России разработало партнерские программы с маркетплейсами, в том числе с платформой „Ярмарка мастеров“. Кроме того, поддержку в продвижении можно получить через центры „Мой бизнес“. Так, компании могут принять участие в выставке „Ладья“ на безвозмездной основе, для них создают специальные мастерские-коворкинги, организуют региональные ярмарки для сбыта продукции», — добавила Илюшникова.

Развитие народных художественных промыслов и ремесленничества активно поддерживают и регионы. Больше всего таких предпринимателей зарегистрировано в Башкортостане (329), Вологодской области (211), Санкт-Петербурге (193), Ленинградской области (131), Саратовской области (101).