Роскомнадзор изменит требования к маркировке рекламы в интернете

Отложенной маркировкой можно пользоваться только в записях онлайн-трансляций. В самом эфире идентификатор указывать не нужно.

Роскомнадзор подготовил проект приказа, по которому в онлайн-трансляциях будет можно не маркировать рекламу. Однако идентификатор будет нужен при сохранении видео или аудиозаписей по завершении эфира.

Оператор рекламных данных присвоит идентификатор после публикации сообщения, если оно размещено в форме видео или аудиозаписи в онлайн-трансляции. Срок выполнения обязанности — 30 календарных дней.

Пока что отложенное присвоение маркировки применяют к рекламе, которая включена в состав авторских произведений. Сообщение может быть в форме любого видеоролика, аудиозаписи, а также текстового или текстово-графического блока.

Если к адресу страницы сайта нельзя прикрепить идентификатор, его будет можно разместить не только в начале, но в конце текстового сообщения.

За распространение рекламы в интернете без маркировки или с нарушением грозит штраф. Должностные лица заплатят от 100 до 200 тыс. рублей, а юридические лица — от 200 до 500 тыс.