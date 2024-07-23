Лизинговое имущество — это не основные средства: в бухучете на него право пользования

По закону лизинговое имущество находится в собственности лизингодателя, в том числе автомобили.

Лизингополучатель в бухучете формирует право пользования активом (ППА) согласно ФСБУ 25/2018 и амортизирует его. Делают это с использованием 01 счета. Но это не основные средства.

Таким образом, если организация приобрела 2 автомобиля в лизинг, она не может ставить их на учет как ОС, хотя и начисляет амортизацию.

Можно каждый месяц принимать НДС лизингового платежа к вычету. Если уплачивался аванс по лизингу, можно принять к вычету НДС с аванса, а потом ежемесячно восстанавливать НДС с аванса по мере его зачета в счет лизинговых платежей.

Переносить вычет по НДС с лизингового платежа можно на другие периоды. НДС с аванса переносить нельзя.

И действует общее правило — что вычет можно принять в течение трех лет. То есть по факту можно с лизингового имущества принять НДС к вычету частично.

Например, во входящем УПД по лизинговому платежу НДС 30 000 руб. Можно из этого УПД принять к вычету НДС 15 000 руб. А остальной НДС принять к вычету в другом квартале.