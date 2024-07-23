Страховые пенсии вырастут с 1 августа

Перерасчет пенсий проведут в автоматическом режиме. Максимальная прибавка составит три пенсионных коэффициента.

1 августа 2024 года Социальный фонд проведет беззаявительный перерасчет страховых пенсий пенсионеров, которые работали в 2023 году.

«Корректировка выплат коснется всех получателей пенсий по старости и по инвалидности, за которых в прошлом году работодатели уплачивали страховые взносы», — сказано на сайте ведомства.

Увеличат пенсии по потере кормильца, если на лицевой счет получателя поступили средства ранее не учтенные при назначении выплаты.

Перерасчет зависит от заплаты пенсионера: чем она выше, тем больше увеличат пенсию. Максимальная прибавка — 3 пенсионных коэффициента. Средства пересчитают автоматически, никуда подавать заявления не нужно.

Стоимость коэффициента в 2024 году составляет 133,05 рублей. Посмотреть свои коэффициенты можно в выписке из лицевого счета на портале Госуслуг.