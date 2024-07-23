Решение суда: нельзя продавать туалетную бумагу с изображением российской денежной купюры

Преображенский районный суд Москвы запретил интернет-магазину продавать туалетную бумагу с изображением тысячерублевой купюры.
Такой товар оскорбляет чувства верующих, поскольку на банкноте изображен памятник Ярославу Мудрому. Он почитается РПЦ и отнесен к числу святых.
«Соблюдение прав граждан (авторов и владельцев информационных материалов) на свободу слова и распространения в сети Интернет информации не может являться основанием для нарушения интересов неопределенного круга лиц, которым распространением противоправных информационных материалов наносится вред», — сказано в решении суда.
Документ может быть обжалован в течение месяца.
Комментарии6
Только тысячарублёвые нельзя? А остальные можно?
Вот уж правда: век живи - век учись... Я даже представить себе не могла, что туалетная бумага предназначена для распространения информации...
вот в газетах кто только не изображен, слабо ими подтираться запретить
А газетами тоже нельзя, скорее всего )))