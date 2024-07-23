Решение суда: нельзя продавать туалетную бумагу с изображением российской денежной купюры

Правильные формулировки в договоре с самозанятым: шпаргалка для заказчика

Договор с самозанятым заключают по тем же правилам, что и с другими контрагентами, поэтому большую часть его условий можно взять из типовых форм, которые использует компания. Но есть и особенности, которые нужно учесть в тексте договора.