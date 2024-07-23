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Малый и средний бизнес

Предприниматели из новых регионов получили больше 670 млн рублей под «зонтичные» поручительства

За финансированием обращаются 90% представителей микробизнеса.

В первой половине 2024 года малый бизнес новых регионов привлек 670 млн рублей за счет «зонтичных» поручительств Корпорации МСП.

«Предприятия стали в большей степени кредитоваться для развития производства. На сумму таких договоров приходится уже более 54%», — сказал генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич.

С начала года корпорация заключила 216 договоров. Предприниматели из ДНР подписали 105 соглашений на общую сумму 379 млн рублей, бизнес из ЛНР получил 67 договоров на 216 млн рублей.

Малый бизнес из Запорожской области привлек 50 млн рублей по 31 контракту, а из Херсонской области — 25 млн рублей по 13 соглашениям.

Чаще всего за финансовой поддержкой обращаются предприниматели из сфер торговли, строительства, авторемонта, сельского хозяйства, транспортировки и хранения грузов, а также представители обрабатывающих производств.

На долю микробизнеса приходится 90% кредитных договоров. «Зонтичные» поручительства покрывают до 50% размера банковского кредита. Деньги можно получить даже при отсутствии залога.

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