Полиция будет высылать мигрантов за нарушение законов РФ

Раньше решение о высылке иностранцев-мигрантов принимал суд. Срок временного пребывания в РФ без визы сократят со 180 до 90 дней.

Госдума в окончательном чтении приняла законопроект, по которому для мигрантов будет действовать новый специальный режим высылки.

«Новый режим высылки будет действовать в отношении тех мигрантов, чьи документы истекли или были аннулированы, или которые совершили правонарушение», — сказал председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Таких иностранцев внесут в специальный реестр. Им придется информировать полицию о своем местоположении. Мигранты в режиме высылки не смогут покупать жилье, автомобили, оформлять кредиты и вступать в браки, а также свободно ездить по стране.

У полиции появится право принимать решения о высылке. Раньше депортацию проводили по решению суда.

Кроме того, срок временного пребывания в РФ без визы будет уменьшен со 180 до 90 дней в течение одного года.

Ранее мы сообщали, что депутат Госдумы предложил платить 100 тысяч рублей за доносы на мигрантов.