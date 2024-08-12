Подписан закон о высылке иностранных мигрантов

Заявлено, что закон от 08.08.2024 № 260-ФЗ направлен на повышение эффективности федерального государственного контроля и надзора в сфере миграции.

Он дополнил ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в РФ» положениями, вводящими правовой режим высылки. Он применяется в отношении иностранцев, не имеющих права законно находиться в России. Также он:

вводит понятие «контролируемого лица»;

создает реестр контролируемых лиц ;

определяет меры федерального контроля и надзора в сфере миграции, применяемые в рамках указанного режима.

Режим высылки предусматривает ограничение возможности реализации незаконно находящимся в РФ отдельных прав. А именно:

изменение места жительства или места пребывания в РФ без разрешения органа внутренних дел;

выезд за пределы субъекта РФ, муниципального образования, в котором проживает (пребывает);

управление транспортными средствами;

получение водительских прав;

приобретение или отчуждение недвижимости, транспортных средств и самоходных машин;

регистрация в госорганах данного имущества;

заключение брака;

учреждение юрлица;

регистрация в качестве ИП.

Меры, обеспечивающие режим высылки, включают:

внесение контролируемого лица в реестр контролируемых лиц;

установление местонахождения иностранца;

применение технических средств, в том числе геолокации;

проникновение органов внутренних дел в помещения, на территории, где должно или может находиться контролируемое лицо, в том числе с преодолением сопротивления;

проверка любых документов, в том числе содержащих налоговую или банковскую тайну , представляемых в отношении контролируемого лица;

согласование маршрута следования до пункта пропуска через госграницу РФ.

Лицо, в отношении которого введен режим высылки и которое подлежит депортации или административному выдворению (кроме лиц, по которым принято решение о самостоятельном контролируемом выезде), будут размещать в специально отведенных для этого помещениях без решения суда на срок до 48 часов. Продление срока возможно только по решению суда. Это позволит обеспечить судебный контроль за принятыми решениями и длительностью срока содержания в спецучреждении.

Одновременно для недопущения незаконной трудовой деятельности иностранцев в РФ без получения соответствующих разрешений уменьшен срок их временного пребывания — со 180 до 90 суток в течение года.

Также судебные приставы-исполнители получили полномочие исполнять решения полиции о выдворении иностранцев за пределы РФ.

Такие разъяснения по новому закону дал сайт Кремля.

Изменения начнут действовать с 5 февраля 2025 (за исключением отдельных положений).