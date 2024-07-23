Финансовый результат большинства российских банков за первое полугодие 2024 оказался хуже, чем в 2023

На финансовый результат негативно влияет высокая ключевая ставка и увеличение доли проблемных активов и, следовательно, дополнительных резервов.

В июне 2024 банки заработали на 12% меньше, чем в мае. Рекордсмены по убыткам:

Росбанк: -9,2 млрд рублей

ЮниКредит Банк: -4,2 млрд рублей

Экспобанк: -2 млрд рублей

ХКФ-банк: -1,36 млрд рублей

Данные ЦБ.

На дистанции полугода из крупнейших банков убыточный только УБРиР: -1,9 млрд рублей. Но многие значительно сократили прибыль год к году:

Почта Банк: -97%, до 300 млн рублей

Росбанк: -71,6%, до 6,8 млрд рублей

Ситибанк: -64%, до 2,4 млрд рублей

Совкомбанк: -52,5%, до 27,8 млрд рублей

Банк «Россия»: -45%, до 3,7 млрд рублей

Увеличили прибыль дочки иностранных банков:

Бэнк оф Чайна»: +148%, до 7,6 млрд рублей

ЮниКредит Банк: + 56%, до 29,3 млрд рублей

ОТП Банк: +46%, до 14,6 млрд рублей

Райффайзенбанк: +22%, до 71,3 млрд рублей

«АйСиБиСи банк»: +22%, до 11,6 млрд рублей

Всего за полгода российские банки заработали 1,82 трлн рублей — это половина годового прогноза ЦБ. Формально неплохо, но тенденция по доходам скорее негативная и второе полугодие едва ли окажется легче первого.