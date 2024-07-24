Перенос майнинга в правовое поле обеспечит бюджету 50 млрд рублей в год

Майнеры могут принести около 240 млрд рублей чистой ликвидности в цифровых валютах.

Госдума планировала рассмотреть во втором чтении законопроект о регулировании майнинга 23 июля 2024 года, но заседание перенесли на 24 июля. Глава комитета Госдумы по энергетике Валерий Селезнев сообщил, что документ примут до конца текущей сессии.

В правительстве порекомендовали убрать из законопроекта запрет на рекламу товаров и услуг для выпуска цифровых валют. Это может помешать участникам рынка закупать необходимое оборудование.

Также могут исключить запрет на обращение цифровых валют в России. В противном случае появится препятствие для проведения международных расчетов. Об этом пишут «Известия».

«Нам в России важно, что называется, не упустить момент, своевременно настраивать правовую базу и регулирование, развивать инфраструктуру, создавать условия для обращения цифровых активов, причем как внутри страны, так и в отношениях с зарубежными партнерами. Мы уже серьезно продвинулись в этой сфере», — сказал Владимир Путин.

Основатель Anderida Financial Group Алексей Тараповский заявил, что из-за отсутствия законодательной базы в сфере криптовалюты бюджет недополучает как минимум 50 млрд рублей в год. Майнеры способны приносить порядка 240 млрд рублей чистой ликвидности в цифровых валютах.

Недавно мы писали, что ФАС и Минцифры выступили против идеи Минэнерго повысить тарифы на электроэнергию для майнеров в пять-десять раз.