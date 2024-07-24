Изменились правила ведения электронной торговли

Теперь у компаний появится право продавать товары физлицам с использованием бондовых складов. Оператор электронной торговли будет обеспечивать взаимодействие интернет-площадок с таможенными органами.

Госдума ратифицировала Протокол о внесении изменений в Правила регулирования электронной торговли.

Теперь товары, которые приобретены в рамках электронной торговли, будут выделены в отдельную категорию. Всю продукцию нужно декларировать, а компании получат право продавать товары физлицам с использованием бондовых складов. Об этом сказано на сайте Минфина.

Также в стране будет создан новый институт в сфере таможни — оператор электронной торговли. Его задача обеспечивать логистику операций с покупкой товаров и взаимодействие интернет-площадки с представителями таможни. Оператор будет заниматься процессами таможенного декларирования и хранения товаров электронной торговли.