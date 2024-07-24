ФНС обновила безопасную долю вычетов НДС за II квартал 2024

Федеральная налоговая служба 18 июля опубликовала обновленные отчеты по форме 1-НДС по состоянию на 01.05.2024. Это сводный в целом по России и в разрезе регионов отчеты.

Данные о безопасной доле вычетов НДС по субъектам России ФНС приводит в отчете 1-НДС, который периодически публикует на своем сайте. Сейчас отчеты стали появляться своевременно.

Крайний раз данные по доле вычетов были обновлены 18 июля — по состоянию на 01.05.2024. Их надо учитывать при подготовке декларации НДС за 2 квартал 2024 года, которую нужно сдать до 25 июля включительно.

«Безопасная» доля вычетов НДС — это величина, превышение которой может привлечь к плательщику внимание налоговой. При этом ее размер официально (в НК и т. п.) не установлен.

При налоговом контроле инспекторы руководствуются такими показателями:

Доля вычетов НДС от начисленного с налоговой базы налога равна либо превышает 89% за 12 месяцев — об этом прямо говорит п. 3 Общедоступных критериев самостоятельной оценки рисков, утв. приказом ФНС от 30.05.2007 № ММ-3-06/333@);

Доля вычетов НДС, не превышающая среднюю по региону.

Например, обновленная доля терпимых для налоговиков вычетов НДС по Москве — 90,4%, Санкт-Петербурге — 91,1%, Подмосковье — 88,2%, Ленинградской области — 99,5%.

Превышение доли вычетов НДС — не нарушение. Но вопросы у налоговой могут возникнуть. Кстати, их можно снять в пояснениях к декларации.

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