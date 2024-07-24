От НДС в 2025 году освободят вновь зарегистрированные компании и ИП

Впереди масштабные изменения по налоговой реформе 2025 года, которые касаются всех организаций. И особенно тех, кто на УСН.

С 2025 года компании по общей системе налогообложения будут платить налог на прибыль по ставке 25%.

Основные изменения затронули упрощенную систему налогообложения. Лимит по обороту для применения УСН повысят с 265 до 450 млн рублей.

Для компаний на УСН будут отменены дифференцированные ставки, они станут едиными. Для УСН «Доходы» — 6%, для УСН «Доходы минус расходы» — 15%. Налогообложение в регионах с пониженными ставками не изменится.

Бизнес на УСН начнет платить НДС с оборота от 60 млн рублей в год. Важно, что этот лимит будут оценивать по итогам 2024 года. Если компания или ИП в этом году превышает оборот в 60 млн, то с 2025 года будет нужно платить НДС. Всю финансовую модель бизнеса придется перестраивать уже сейчас.

От уплаты НДС освободят только вновь зарегистрированные компании и ИП. Организации, которые понимают, что будет превышение по обороту, уже готовы перерегистрировать бизнес.

С ИП подобная схема не работает: если закрыть ИП, а потом его открыть, у ФНС появятся вопросы к добросовестности налогоплательщика.

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