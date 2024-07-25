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Налоговые изменения 2025

Консультация эксперта: как в 2025 году платить НДС и налог на прибыль

Узнайте последние изменения по НДС и налогу на прибыль на 2025 год, чтобы подготовиться уже сейчас к переходу на работу в новом формате.

Самые грандиозные изменения по налоговой реформе 2025 года коснулись самых собираемых налогов – НДС и налога на прибыль. Эти изменения касаются всех организаций. Надо разобраться, что меняется, и понять, как будем работать в 2025 году, чтобы перестроить свою работу.

Приходите на вебинар «Налоговая реформа – 2025: изменения в НДС и налоге на прибыль». Он состоится уже сегодня в 15:00 мск!

Спикер — Вера Сокуренко, к.э.н., доцент, аттестованный преподаватель ИПБР России.

На вебинаре разберем:

1. НДС для организаций и ИП на УСН с 2025 года:

  • можно ли избежать НДС на УСН — законные способы;

  • риски налогового дробления и налоговая амнистия;

  • ставки НДС для упрощенцев — условия применения пониженных ставок, их плюсы и минусы;

  • порядок восстановления вычетов НДС при переходе на УСН с 2025 года.

2. Важные изменения по НДС в 2024 году:

  • новый порядок взимания НДС при реализации товаров через электронные торговые площадки в рамках ЕАЭС с 01.07.2024;

  • особенности налогообложения и вычетов НДС при перепродаже транспортных средств, приобретенных у физлиц;

  • реестры для перевозчиков при экспорте с 01.07.2024.

3. Изменения в налоге на прибыль организаций с 2025 года:

  • повышение ставки налога на прибыль. Как подготовиться к новым правилам;

  • изменение налога на прибыль для IT-компаний;

  • стимулирование инвестиций в НИОКР и высокотехнологическое оборудование;

  • донастройка инвестиционных налоговых вычетов;

  • новое в налогообложении полученных грантов.

Ждем вас на вебинаре сегодня в 15:00 мск!

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Приветствую вас, дорогие читатели! На связи Ольга Ульянова, аудитор. Учитывая поток вопросов, поступающих от клиентов, я решила выпустить сегодня обзор на тему предстоящих изменений законодательства. Но рассказать не о самих изменениях, а о том, о чем предпринимателям целесообразно позаботиться заранее.

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Клерк Бизнес
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Контент-маркетинг: зачем он нужен вашему бизнесу

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Критерии однодневок № 23. Высокий уровень риска
Налоговые изменения 2025

Консультация эксперта: как в 2025 году платить НДС и налог на прибыль

Узнайте последние изменения по НДС и налогу на прибыль на 2025 год, чтобы подготовиться уже сейчас к переходу на работу в новом формате.

Пётр Захарченко
Обзор налоговых новостей

Найм в штат самозанятых, налогообложение имущества, внесудебное взыскание налогов. Обзор для бухгалтера

Налоговые новости с Петром Захарченко. Все самое интересное из мира налогов в видео-обзоре.

igotosochi
Инвестиции

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Юзвак Максим
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Иллюстрация: Вера Ревина / Клерк.ру
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Обучение для бухгалтеров

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Любовь Романова
Право

📝 Договоры в бизнесе: подробное руководство 📚

Что такое договор. Как его можно заключить. Что нужно знать о договоре. Как вы окажетесь стороной договора, ничего не подписывая.

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