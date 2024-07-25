Консультация эксперта: как в 2025 году платить НДС и налог на прибыль

Узнайте последние изменения по НДС и налогу на прибыль на 2025 год, чтобы подготовиться уже сейчас к переходу на работу в новом формате.

Самые грандиозные изменения по налоговой реформе 2025 года коснулись самых собираемых налогов – НДС и налога на прибыль. Эти изменения касаются всех организаций. Надо разобраться, что меняется, и понять, как будем работать в 2025 году, чтобы перестроить свою работу.

Приходите на вебинар «Налоговая реформа – 2025: изменения в НДС и налоге на прибыль». Он состоится уже сегодня в 15:00 мск!

Спикер — Вера Сокуренко, к.э.н., доцент, аттестованный преподаватель ИПБР России.

На вебинаре разберем:

1. НДС для организаций и ИП на УСН с 2025 года:

можно ли избежать НДС на УСН — законные способы;

риски налогового дробления и налоговая амнистия;

ставки НДС для упрощенцев — условия применения пониженных ставок, их плюсы и минусы;

порядок восстановления вычетов НДС при переходе на УСН с 2025 года.

2. Важные изменения по НДС в 2024 году:

новый порядок взимания НДС при реализации товаров через электронные торговые площадки в рамках ЕАЭС с 01.07.2024;

особенности налогообложения и вычетов НДС при перепродаже транспортных средств, приобретенных у физлиц;

реестры для перевозчиков при экспорте с 01.07.2024.

3. Изменения в налоге на прибыль организаций с 2025 года:

повышение ставки налога на прибыль. Как подготовиться к новым правилам;

изменение налога на прибыль для IT-компаний;

стимулирование инвестиций в НИОКР и высокотехнологическое оборудование;

донастройка инвестиционных налоговых вычетов;

новое в налогообложении полученных грантов.

Ждем вас на вебинаре сегодня в 15:00 мск!