Консультация эксперта: как в 2025 году платить НДС и налог на прибыль

Самые грандиозные изменения по налоговой реформе 2025 года коснулись самых собираемых налогов – НДС и налога на прибыль. Эти изменения касаются всех организаций. Надо разобраться, что меняется, и понять, как будем работать в 2025 году, чтобы перестроить свою работу.
Приходите на вебинар «Налоговая реформа – 2025: изменения в НДС и налоге на прибыль». Он состоится уже сегодня в 15:00 мск!
Спикер — Вера Сокуренко, к.э.н., доцент, аттестованный преподаватель ИПБР России.
На вебинаре разберем:
1. НДС для организаций и ИП на УСН с 2025 года:
можно ли избежать НДС на УСН — законные способы;
риски налогового дробления и налоговая амнистия;
ставки НДС для упрощенцев — условия применения пониженных ставок, их плюсы и минусы;
порядок восстановления вычетов НДС при переходе на УСН с 2025 года.
2. Важные изменения по НДС в 2024 году:
новый порядок взимания НДС при реализации товаров через электронные торговые площадки в рамках ЕАЭС с 01.07.2024;
особенности налогообложения и вычетов НДС при перепродаже транспортных средств, приобретенных у физлиц;
реестры для перевозчиков при экспорте с 01.07.2024.
3. Изменения в налоге на прибыль организаций с 2025 года:
повышение ставки налога на прибыль. Как подготовиться к новым правилам;
изменение налога на прибыль для IT-компаний;
стимулирование инвестиций в НИОКР и высокотехнологическое оборудование;
донастройка инвестиционных налоговых вычетов;
новое в налогообложении полученных грантов.
Ждем вас на вебинаре сегодня в 15:00 мск!
Начать дискуссию