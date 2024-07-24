В работе приложений Газпромбанка и ВТБ произошел сбой

Клиенты банков жалуются на проблемы с мобильными приложениями. Они не могут полноценно пользоваться сервисами.

Пользователи мобильных приложений Газпромбанка и ВТБ сообщили о сбое. Клиенты не могут отправить денежные переводы, оплатить покупки и зайти в само приложение.

Кроме того, у некоторых пользователей не работает веб-версия приложения Газпромбанка. При попытке войти в личный кабинет всплывает уведомление о «временных проблемах со входом». В пресс-службе банка сообщили, что сейчас работа сервисов восстановлена. Об этом пишет Frank media.

Трудности со входом заметили клиенты Росбанка и Альфа-банка.

И вчера в мобильных приложениях трех банков произошел сбой. Клиенты Росбанка, Россельхозбанка и Райффайзенбанка не могли пользоваться сервисами.