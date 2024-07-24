Розничные сети хотят равных условий с маркетплейсами

Сомодератор Екатерина Авдеева — первый вице-президент Союза Интернет-Торговли (СИТ), член Генсовета, руководитель экспертного центра по уголовно-правовой политике и исполнению судебных актов «Деловой России» — заявила, что регулирование для розничных сетей и маркетплейсов должно создавать равные условия деятельности. Релиз есть в распоряжении «Клерка».

«Маркетплейсам можно развиваться как обычным сетям и нести все бремя ответственности. И тогда мы понимаем: вот эти игроки имеют свои брендированные ПВЗ, свои склады и несут всю ответственность. Как маркетплейсы будут проверять селлеров с точки зрения защиты прав потребителей, не очень интересно, потому что сети тоже проверяют своих поставщиков. Либо действительно говорить о развитии маркетплейсов как о цифровой платформе, агрегаторе. Ведь это действительно разные сущности», — предложила Авдеева.

Участники обсудили проблему неравного положенного маркетплейсов и торговых сетей с точки зрения антимонопольного законодательства. Хотя офлайн-продавцы тоже участники рынка интернет-торговли, они строго соблюдают требования профильного законодательства. В результате при фактическом отсутствии регулирования сферы интернет-торговли складывается ситуация, при которой отдельные игроки получают преимущества.

Также участники круглого стола поделились своим видением перекосов в правоприменении в отношении положения розничных сетей и маркетплейсов. Болевые точки есть в сфере налогообложения, трудовых отношений, защите прав потребителей, отношений маркетплейсов с селлерами и сетей с поставщиками.

«СИТ выступает за сбалансированную позицию, чтобы не затормозить развитие отрасли интернет-торговли, а наоборот стимулировать ее за счет правового поля. Мы хотим, чтобы регулирование интернет-торговли развивалось с учетом выхода в онлайн традиционных офлайн-продавцов, и чтобы не было перекосов и дисбаланса в их правовом статусе, тем более за счет ущемления прав потребителей», — отметила Авдеева.

Подход СИТа к регулированию отрасли комплексный и включает четыре блока вопросов:

Создание и внедрение понятийного аппарата в законодательстве, что определит и правоприменительную практику. Вопросы защиты прав потребителей. Защита прав «слабой стороны». Взаимоотношения с государством.

Есть позиция потребителей. Есть позиция маркетплейсов, которые говорят, что вообще ничего не надо регулировать. Есть позиция офлайн-ретейла, который выходит в онлайн и совершенно по-другому регулируется. Наша задача все эти позиции соединить, добавила Екатерина Авдеева.

Участники круглого стола направят свои предложения по регулированию сферы для экспертной оценки и учета при подготовке предложений по формированию законодательства.