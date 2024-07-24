По НДС будут новые преференции

Согласно закону, который 23 июля Госдума приняла окончательно:
до 1 января 2028 продлена нулевая ставка НДС на перелеты из аэропортов Дальневосточного федерального округа, Крыма, Севастополя и ставка НДС 10% через аэропорты Московского авиаузла;
от НДС освободили предоставление в аренду автомобилей скорой медицинской помощи с экипажем (водителем), а также перевозку ими бригад скорой помощи, вкл. медицинскую эвакуацию граждан;
от налога также освободили передачу благотворительными фондами имущества образовательным организациям — для детей, вкл. сирот и инвалидов.
На эти новые преференции по НДС обратил внимание Минфин.
Кроме того, он указал на важные новшества в налоговом администрировании.
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