По НДС будут новые преференции

15 курсов по ресторанному делу: обучение управлению рестораном

От уровня сервиса зависит прибыльность ресторана или гостиницы. Управляющие организуют работу персонала, хозяйственную деятельность заведения, контролируют финансовые потоки. Они решают проблемы клиентов, если нужно — улаживают конфликты. От управляющих и администраторов во многом зависит впечатление, которые получают клиенты от обслуживания и общения с персоналом, а также психологический климат в коллективе.