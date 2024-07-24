Минфин обратил внимание на важные новшества в налоговом администрировании

Закон, в частности, предусматривает:

до 2028 года продление полномочия Правительства РФ предоставлять отсрочки уплаты налогов и страховых взносов;

пролонгацию на весь 2024 год «льготной» ставки пеней (1/300) — в связи с возросшей ставкой рефинансирования.

Также Минфин уточнил, что расширен периметр налогового мониторинга — за счет отмены «пороговых» требований к потенциальным участникам налогового мониторинга, бывших участников КГН, холдинговых структур и операторов лотерей.

Физлица без статуса ИП смогут указывать в декларациях 3-НДФЛ, заявлениях и иных документах в налоговую вместо ИНН или своих персональных данных свой номер записи Единого федерального информационного регистра (ЕФИР), содержащего сведения о населении РФ. Сейчас этот номер лишь дополнительное средство идентификации.

Для совершенствования электронного документооборота установили срок, по истечении которого электронный документ, направленный налоговым органом по ТКС через оператора ЭДО, считается полученным налогоплательщиком: это 6-й день со дня направления такого документа, указанного в подтверждении даты отправки.

Одновременно убрали неактуальное в таком случае основание для приостановления операций по счетам — при неисполнении организацией обязанности передать в ИФНС квитанцию о приеме в электронной форме требований о представлении документов, пояснений, уведомления о вызове в налоговую.

Для снижения административной нагрузки предусмотрена оптимизация количества нулевой налоговой отчетности, обязательной к сдаче.

Для изменения сроков уплаты налоговых платежей (отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит) ФНС теперь сможет:

утверждать критерии ликвидности имущества, которое может быть предметом залога;

оценивать платежеспособность заинтересованного в изменении срока уплаты.

Из ЕНП исключили взносы на дополнительное соцобеспечение членов летных экипажей воздушных судов гражданской авиации, а также отдельных категорий работников угольной промышленности. Это сделано, чтобы СФР смог вести учет этих сумм для расчета соответствующей доплаты к пенсии.

Отменены заявления на налоговые льготы по имущественным налогам для многодетных семей. Теперь ФНС будет централизованно получать нужные сведения.

В рамках указанного закона также будет ряд улучшений в НК по УСН.