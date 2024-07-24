В НК скорректировали рентные налоги

По закону, который 23 июля Госдума окончательно приняла, предусмотрена корректировка рентных налогов:
Для предотвращения возникновения выпадающих доходов федерального бюджета из состава фактических расходов по налогу на допдоход от добычи углеводородного сырья (НДД) исключены суммы «возврата» налогового вычета по НДПИ и проценты, уплачиваемые в виде НДПИ в 2025-2029 годах.
Исключено одновременное применение НДПИ участниками СЗПК и резидентами Арктической зоны РФ, вычетов по СЗПК и вычета по НДПИ для резидентов этой зоны в отношении одних и тех же объектов дорожной, транспортной, инженерной, энергетической инфраструктур.
Для поддержания уровня добычи нефти на обводненных месторождениях ХМАО в связи с существенным ростом затрат, вызванных санкциями, скорректировали вычет по НДПИ.
На эти изменения отдельно указал Минфин.
Также новый закон уточнил в НК налогообложение прибыли.
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