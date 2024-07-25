Заемщикам разрешат самостоятельно выбирать страховую компанию

Банки сами готовят для клиентов предложения от нескольких страховых компаний. Они не всегда выгодные, поэтому потребитель может переплатить за услуги до 30-100%.

Федеральная антимонопольная служба закрепит в законе право заемщиков на выбор страховой компании. Сейчас это положение есть в постановлении правительства, но большинство банков не сообщают своим клиентам о такой возможности.

Только 20% банков из топ-30 предупреждали клиентов о приеме полисов страховых компаний с рейтингом «А-» и выше. В 2024 году 80% потребителей заявили, что у них не было выбора — банк сам предложил только одного страховщика. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на заместителя руководителя ФАС Андрея Кашеварова.

«Если до сентября кто-то выйдет с инициативой закрепить требования в законе, то мы ее поддержим. Если же нет, мы сами ее подготовим. Потому что нельзя оставлять эти отношения между банками, страховщиками и потребителем без регулирования», — сообщил он.

Пока что для банков нет ответственности за нарушение постановления, но такие действия могут стать поводом для проведения антимонопольной проверки.

Из-за того, что банки составляют собственные списки рекомендованных страховщиков, клиенты могут переплачивать за их услуги до 30-100% в зависимости от цены полиса. Навязывание определенных продуктов можно рассматривать как нарушение антимонопольного законодательства, за которое организации обязаны заплатить штраф.