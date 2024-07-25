Продавцам запретят запрашивать личные данные клиентов для ознакомления с информацией о товарах

Клиенты могут узнать подробную информацию о товаре, работах и услугах, не оставляя свои личные данные продавцу.

В Госдуму внесли законопроект, который запретит торговым компаниям требовать от клиентов их персональные данные, чтобы им ознакомиться с информацией о товарах, работах и услугах.

Продавец не имеет права ограничивать доступ потребителя к информации о товарах из-за того, что клиент не предоставил свои личные данные. Зачастую предоставление согласия на обработку данных становится условием для получения доступа к сведениям о товаре, даже если о не будет приобретен впоследствии.

Например, пользователей сайта просят проставить «галочку», чтобы автоматически предоставить доступ к своим данным. И они могут быть использованы неограниченным кругом лиц, что противоречит 152-ФЗ.

«Реализация указанного предложения устранит правовую неопределенность, позволяющую недобросовестным операторам персональных данных «дезориентировать» граждан в вопросах предоставления согласия на обработку их персональных данных, определения условий и целей обработки таких данных», — сказано в пояснительной записке.

Сбор согласий на обработку данных приводит к избыточной работе, которая непосредственно не имеет отношения к предоставлению информации о товарах, работах и услугах.