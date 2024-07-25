Участников СВО и их семьи освободят от налога на имущество

Налогоплательщики могут применить льготу только к одному из видов имущества.

Госдума в окончательном чтении приняла закон об освобождении участников СВО и членов их семей от уплаты налога на имущество.

Льготу можно получить на один вид имущества по выбору физлица:

квартира, ее часть или комната;

жилой дом или часть жилого дома;

помещение, хозстроение или сооружение;

гараж или машино-место.

«Для применения льготы периодом участия в СВО признается налоговый период – календарный год, в течение которого лицо было привлечено к участию в СВО, независимо от срока такого участия», — сказано на сайте ФНС.

Если налогоплательщик не подал в налоговую заявление о предоставлении льготы, ее назначат автоматически. От уплаты освободят один объект с максимальной исчисленной суммой налога.

Льгота будет применяться за налоговые периоды начиная с 2022 года.

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