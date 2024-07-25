Инвесторы выиграли коллективный иск к Clearstream о разблокировке активов

Суд частично удовлетворил требования инвесторов, но вместо 200 млн рублей с Clearstream взыщут только 3,3 млн.

Арбитражный суд Москвы частично удовлетворил коллективный иск частных инвесторов к международному депозитарию Clearstream.

Из-за санкций россияне лишились доступа к своим ценным бумагам и просили взыскать с депозитария 200 млн рублей. Однако суд взыскал с ответчика около 3,3 млн рублей по текущему курсу. Об этом пишет РБК со ссылкой на картотеку арбитражных дел.

«Суд удовлетворил иск только в той части требований, которые относились к купонным доходам на ценные бумаги, заблокированным в Clearstream. Суд отказал в удовлетворении иска в части взыскания стоимости заблокированных бумаг», — сказал адвокат, партнер NSP Арам Григорян.

Один истец получил 1,77 млн рублей, другой — 1,56 млн. Остальным отказали в связи с тем, что они требовали возместить стоимость ценных бумаг.

Против Clearstream инвесторы подали 26 исков из-за блокировки активов весной 2022 года. Суд вынес положительные решения в пользу банка «Объединенный капитал», «Россельхозбанка», «РБ Страхование жизни», «Объединенной управляющей компании» и банка «Зенит».