📈 Страховые взносы ИП будут расти на 4 тыс. руб. каждый год. А база 300 тыс. не менялась много лет, возмущается предприниматель

Фиксированный размер страховых взносов, которые ИП платит за себя, в 2025 году вырастет до 53 658 рублей.

Госдума в окончательном чтении приняла закон, по которому сумма страховых взносов, уплачиваемых ИП за себя, будет повышаться каждый год на 4 тыс. рублей.

Размер взносов зависит от дохода предпринимателей: если ИП получил меньше 300 тыс. рублей, взнос будет только фиксированным. В 2024 году его размер составляет 49 500 рублей.

При превышении порога в 300 тыс. рублей, нужно заплатить дополнительные взносы в размере 1% от суммы превышения. Общая сумма страховых взносов не может быть больше 277 571 рубля.

С 2025 года размер фиксвзносов вырастет до 53 658 рублей, в 2026 году — до 57 390, в 2027 году — до 61 154 рублей.

Если доход ИП за год превысил 300 000 руб., с суммы превышения уплачиваются дополнительные взносы. Их размер не может превышать в 2025 году — 300 888 рублей, в 2026 году — 321 818 и в 2027 году — 342 923 рублей.

Специально для «Клерка» комментирует Наталья Горячая — предприниматель, автор просветительского проекта для малого бизнеса #мспживи:

«Странно, что фиксированные взносы за себя растут, а база, с которой предприниматели, адвокаты и нотариусы уплачивают 1% от выручки, не растет. Те 300 000 рублей, сверх которых ИП платят 1%, не менялись уже много лет. Как будто эти 300 тыс. не обесценились, как все остальное».

Приглашаем всех 12 сентября на самое яркое бухгалтерское событие осени — V всероссийскую бухгалтерскую конференцию «Клерка»! Узнаете все про налоговую реформу и важные поправки, которые начнут действовать в 2025 году. Лучшие спикеры-практики страны ответят на ваши вопросы! Событие пройдет в Москве на «Красном Октябре». Для всех посетителей «Клерк» подготовил сертификаты, которые подтвердят, что в этот день вы проходили обучение.