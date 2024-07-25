На Новый год-2025 каникулы продлятся 11 дней

Вышел проект постановления Минтруда о праздничных днях в 2025 году. На майских россияне будут отдыхать восемь дней, а в Новый год — 11 дней.

Минтруд опубликовал проект постановления о рабочих и праздничных днях в 2025 году. Новогодние каникулы будут длиться 11 дней: с 29 декабря по 8 января включительно.

В честь Дня защитника Отечества сотрудники будут отдыхать с 22 по 23 февраля, а в честь Международного женского дня с 8 по 9 марта.

Длинные выходные будут весной с 1 по 4 мая и с 9 по 11 мая 2025 года.

Праздничными днями в 2025 году будут считать:

1-7 января;

22-23 февраля;

8-9 марта;

1-4 мая;

8-11 мая;

12-15 июня;

2-4 ноября;

31 декабря. Следующие новогодние каникулы будут с 31 декабря 2025 года по 8 января 2026.

Как только постановление будет принято, мы добавим новые производственные календари вот сюда. А пока можете посмотреть и скачать календари на 2024 год для пятидневки и шестидневки.