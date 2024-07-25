На Новый год-2025 каникулы продлятся 11 дней

Минтруд опубликовал проект постановления о рабочих и праздничных днях в 2025 году. Новогодние каникулы будут длиться 11 дней: с 29 декабря по 8 января включительно.
В честь Дня защитника Отечества сотрудники будут отдыхать с 22 по 23 февраля, а в честь Международного женского дня с 8 по 9 марта.
Длинные выходные будут весной с 1 по 4 мая и с 9 по 11 мая 2025 года.
Праздничными днями в 2025 году будут считать:
1-7 января;
22-23 февраля;
8-9 марта;
1-4 мая;
8-11 мая;
12-15 июня;
2-4 ноября;
31 декабря.
Следующие новогодние каникулы будут с 31 декабря 2025 года по 8 января 2026.
Как только постановление будет принято, мы добавим новые производственные календари вот сюда. А пока можете посмотреть и скачать календари на 2024 год для пятидневки и шестидневки.
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