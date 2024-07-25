₽ Заказать рекламу
Трудовые отношения

На Новый год-2025 каникулы продлятся 11 дней

Вышел проект постановления Минтруда о праздничных днях в 2025 году. На майских россияне будут отдыхать восемь дней, а в Новый год — 11 дней.

Минтруд опубликовал проект постановления о рабочих и праздничных днях в 2025 году. Новогодние каникулы будут длиться 11 дней: с 29 декабря по 8 января включительно.

В честь Дня защитника Отечества сотрудники будут отдыхать с 22 по 23 февраля, а в честь Международного женского дня с 8 по 9 марта.

Длинные выходные будут весной с 1 по 4 мая и с 9 по 11 мая 2025 года.

Праздничными днями в 2025 году будут считать:

  • 1-7 января;

  • 22-23 февраля;

  • 8-9 марта;

  • 1-4 мая;

  • 8-11 мая;

  • 12-15 июня;

  • 2-4 ноября;

  • 31 декабря.

    Следующие новогодние каникулы будут с 31 декабря 2025 года по 8 января 2026.

Как только постановление будет принято, мы добавим новые производственные календари вот сюда. А пока можете посмотреть и скачать календари на 2024 год для пятидневки и шестидневки.

Начать дискуссию

Уклонение от уплаты налогов

Уголовное дело Елены Блиновской передали в суд

Блогер спрятала от налоговой 906 млн рублей, из них 716 млн вывела через две подконтрольные фирмы. Следователи допросили больше 200 свидетелей и провели свыше 20 обысков.

Бесплатно с Госзакупки

Ведение казначейского счета: начало работы, требования к предоставляемым подтверждающим документам

Казначейский счет — это специальный 71 счет, который открывается для учета бюджетных средств в рамках казначейского сопровождения.

Ведение казначейского счета: начало работы, требования к предоставляемым подтверждающим документам
Инвестиции

Брокер ВТБ запустил голосовые рекомендации для инвесторов

Голосовые советы позволят инвесторам быстрее принимать решения о проведении наиболее выгодных сделок.

Курсы повышения
квалификации

18 Официальное удостоверение с занесением в госреестр Рособрнадзора
РКО.РФ
Расчетный счет

Расчетно-кассовое обслуживание для ИП: как найти свой идеальный тариф

Открытие расчетного счета — один из первых шагов для любого индивидуального предпринимателя. С помощью РКО ИП ведет безналичные расчеты, принимает оплату от клиентов на счет, переводит средства контрагентам и бюджету. Банки предлагают разные тарифы на расчетно-кассовое обслуживание, которые отличаются по стоимости и условиям. 

Расчетно-кассовое обслуживание для ИП: как найти свой идеальный тариф
ГдеКурс
Обзоры для бухгалтера

15 курсов бренд-менеджера для начинающих 

Бренд-менеджер — это специалист в области маркетинга, который занимается продвижением бренда. Его задача: сформировать мнение у покупателей по продукту, услуге или самой компании, склонить их к приобретению. На всех этапах он должен следить за репутацией компании и торговой марки.

15 курсов бренд-менеджера для начинающих 
ПСН

Как совместить патент с УСН и что делать, если ИП превысил лимиты

Индивидуальный предприниматель теряет право на применение патентной системы налогообложения, когда его совокупный доход превышает 60 млн рублей. В таком случае нужно применять только УСН и пересчитать весь налог.

Онлайн-курсы

63
Опытом делятся эксперты-практики, без воды
ОВИОНТ ИНФОРМ
ЭДО

Хранение документов. На бумаге или в электронном виде? Затраты и риски

Документооборот — это настоящее и прошлое любой организации. В данном материале рассмотрим варианты форм хранения документа, сравним, какие затраты на это потребуются, обозначим преимущества того или иного метода хранения и возможные риски.

Хранение документов. На бумаге или в электронном виде? Затраты и риски
«Мои самозанятые»
Право

Как подписать соглашение NDA с самозанятым

Для нормальной работы самозанятому нужен доступ к конфиденциальной информации. Но плательщик НПД — не штатный работник, он не подписывает ЛНА компании и на него нельзя повлиять дисциплинарными мерами ответственности. Проблему может решить соглашение о конфиденциальности (NDA). Рассказываем, как его правильно оформить.

Как подписать соглашение NDA с самозанятым
ПрощеБизнес
Охрана труда

Новый порядок оказания первой помощи с 1 сентября 2024 года. Что нужно знать работодателю

С 1 сентября 2024 года вступает в силу новый порядок оказания первой помощи.

Новый порядок оказания первой помощи с 1 сентября 2024 года. Что нужно знать работодателю
Инвестиции

Жителям ЕС запретили участвовать в обмене заблокированными акциями

Власти Евросоюза призвали инвесторов и компании не участвовать в обмене заблокированных ценных бумаг, поскольку в этом механизме участвует подсанкционный Национальный расчетный депозитарий.

Бухгалтеры

НДС на УСН, выбор СНО, топ претензий от ФНС, и господдержка бизнеса — какие вебинары пройдут в августе 2024 года

Подготовили для вас анонс предстоящих вебинаров в августе.

НДС на УСН, выбор СНО, топ претензий от ФНС, и господдержка бизнеса — какие вебинары пройдут в августе 2024 года
УСН

В законе о налоговой реформе-2025 в части УСН есть спорные моменты

Федеральный закон от 12.07.2024 № 176-ФЗ о совершенствовании налоговой системы России с 2025 года содержит много изменений и новшеств по УСН. Уже сейчас возникают вопросы, как их применять и трактовать на практике.

Константин Чупырь
Налоговый учет

Куда не движется движимость

Рассуждение на одну из вечных тем в налоговом праве: переквалификация налоговыми органами движимого имущества в недвижимое.

Куда не движется движимость
Инвестиции

Что такое амортизация облигаций и зачем инвестору про нее знать

Облигация — это долговая ценная бумага, по которой эмитент (тот, кто выпускает такую ценную бумагу) получает денежные средства в долг от инвестора. Взамен эмитент гарантирует, что выплатит инвестору в определенный срок стоимость облигации (номинал) и процент за пользование средствами (купонный доход) в будущем. Величина прибыли, которую инвестор получает в результате вложений в облигации, называется доходностью облигаций.

Что такое амортизация облигаций и зачем инвестору про нее знать
Клерк
ПСН

Отказ от патента не отменить, как считать лимит для ПСН, особенности учета при переходе с УСН: что нужно знать бухгалтеру и ИП

ПСН на первый взгляд простой режим, но есть много нюансов. Разбираем три ситуации, в которых путаются бухгалтеры и ИП.

Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру
Центр Финансового Управления
Учет расходов

Прямые и косвенные расходы: пересмотрите их перечень, чтобы законно экономить на налоге на прибыль

Проверьте, верно ли вы классифицировали расходы на прямые и косвенные. Основная сложность в том, что Налоговый кодекс позволяет самостоятельно определять их перечень. Причем неверное распределение, а также некорректные положения учетной политики, могут привести к многомиллионным доначислениям. В статье рассказали, на что обратить внимание при распределении затрат с учетом актуальной судебной практики.

Прямые и косвенные расходы: пересмотрите их перечень, чтобы законно экономить на налоге на прибыль
Трудовые отношения

На Новый год-2025 каникулы продлятся 11 дней

Вышел проект постановления Минтруда о праздничных днях в 2025 году. На майских россияне будут отдыхать восемь дней, а в Новый год — 11 дней.

ФСБУ

Поступление аренды в 1С отражают как услугу или услугу аренды: от чего зависит

Заполнение в 1С поступления предметов аренды как просто услуг или услуг аренды зависит от статуса компании и сдачи их в субаренду.

ОСАГО

На маркетплейсе Сбера водители купили 534 тысячи полисов ОСАГО

Водители могут застраховать машину онлайн за несколько минут. Достаточно ввести данные документов и выбрать страховщика на маркетплейсе.

Интересные материалы

Общество

Для автопутешественников подготовили 50 маршрутов

К 2030 году число туристических поездок на автомобилях вырастет с 26 млн до 50 млн.