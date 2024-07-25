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Инвестиции

Жителям ЕС запретили участвовать в обмене заблокированными акциями

Власти Евросоюза призвали инвесторов и компании не участвовать в обмене заблокированных ценных бумаг, поскольку в этом механизме участвует подсанкционный Национальный расчетный депозитарий.

Еврокомиссия объяснила, что компаниям и физлицам из ЕС не следует участвовать в обмене заблокированными активами российских инвесторов.

«Физическим и юридическим лицам ЕС будет запрещено участвовать в схеме обмена активами из-за участия Национального расчетного депозитария», — сказано в комментариях Союза по финансовой стабильности, финансовым услугам и рынкам капитала.

С июня 2022 года НРД находится в санкционном списке Евросоюза, поэтому проводить сделки с депозитарием невозможно. Также Еврокомиссия добавила, что все средства, которые принадлежат НРД, должны быть заморожены и никакой обмен активами производить нельзя.

Механизм обмена заблокированных ценных бумаг предполагает, что иностранные инвесторы смогут выкупить активы компаний за счет средств на счетах типа «С».

Недавно мы писали, что инвесторы предложили для обмена замороженные активы на 35 млрд рублей.

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