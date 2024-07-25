В законе о налоговой реформе-2025 в части УСН есть спорные моменты

Федеральный закон от 12.07.2024 № 176-ФЗ о совершенствовании налоговой системы России с 2025 года содержит много изменений и новшеств по УСН. Уже сейчас возникают вопросы, как их применять и трактовать на практике.

Первое — неясность со сроками: с какого именно момента нужно переходить на НДС 20%.

В новой редакции п. 4 ст. 346.13 НК закон 176-ФЗ требует перейти на НДС 20% с начала квартала, в котором произошло превышение по доходам упрощенца (стали выше 450 млн руб.). То есть задним числом. А п. 4 ст. 164 НК в тоже обновленном варианте — с 1 числа месяца превышения.

Как мы и предполагали, нужно ждать поправки на эти совсем еще новшества.

Второе — требование про 12 налоговых периодов (т. е. кварталов) подряд.

По новому п. 9 ст. 164 НК, выбрав пониженные ставки НДС 5 и 7%, организация или ИП обязаны применять их в течение не менее 12 последовательных налоговых периодов подряд (12 кварталов), начиная с первого налогового периода, за который сдана декларация НДС, где отражены операции, облагаемые по указанной ставке.

По логике, это требование актуально, пока плательщик остается на УСН. А если нет желания применять пониженные ставки, можно уйти с УСН на ОСНО с 1 января следующего года. Потом год побыть на общем режиме и вернуться на упрощенку — еще через год с 1 января.

Но изначально нужно посчитать, выгодна ли будет эта схема. Ведь временный переход на ОСНО — это налог на прибыль и имущество, восстановление НДС при возврате на упрощенку, особенности с вычетом НДС при уходе с УСН и др.