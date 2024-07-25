Предпринимателям окажут поддержку при открытии бизнеса на автомаршрутах

Бизнес, который хочет работать в сфере туризма по пути следования автомобильных маршрутов для путешествий, получит поддержку от Корпорации МСП и Минэка.

В сентябре 2024 года Корпорация МСП и Минэкономразвития запустят программу поддержки для открытия нового бизнеса на пути следования туристических автомобильных маршрутов.

Помощь получат предприниматели, которые будут строить гостиницы, глэмпинги, точки питания и другую туристическую инфраструктуру. Бизнесу помогут привлечь финансирование и оформить площадки для реализации проектов.

«Реализация этого проекта позволит нам комплексно подойти к развитию туристической отрасли с участием малого и среднего бизнеса. Главная цель — создание комфортных и безопасных условий для путешествий, а также строительство и развитие сопутствующей инфраструктуры для доступа к объектам туристического притяжения», — сказал министр экономического развития Максим Решетников.

Недавно мы писали, что по поручению президента для автомобильных путешественников подготовили 50 маршрутов.