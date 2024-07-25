Банки ближнего зарубежья стали на 30% чаще отказывать в проведении платежей

Денежные переводы идут больше двух недель, а некоторые платежи отклоняют без объяснения причин.

Банки Средней Азии стали на 30% чаще отказывать в платежах бизнесу из РФ. Проблема затрагивает Казахстан, Киргизию, Узбекистан и Таджикистан.

Средник срок проведения расчетов с этими странами увеличился до двух недель. Об этом пишет РБК со ссылкой на данные транспортных компаний ПЭК, Digital ВЭД, GTL и Logita Trade.

Трудности возникли из-за ужесточения комплаенса банков. Они запрашивают больше дополнительных пояснений и документов о компаниях и источнике происхождения денежных средств.

«Из-за того что подходы не унифицированы, а четкие алгоритмы отсутствуют, финансовая организация может принять любое решение о возможности проведения платежа — без подробного пояснения причин», — сказал финансовый директор ПЭК Роман Ромашевский.

Большинство платежей задерживаются или возвращаются без объяснения причин. В декабре 2023 года президент США подписал указ о вторичных санкциях для банков, которые помогают со сделками подсанкционным лицам из России.