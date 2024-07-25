Маркетплейсы будут размещать ссылки на сертификаты качества

В карточках товаров на маркетплейсах будут указывать ссылки на сертификаты и декларации. Это позволит потребителям убедиться в качестве продукции.

Госдума в первом чтении приняла законопроект, по которому владельцы маркетплейсов будут обязаны следить за тем, чтобы продавцы размещали ссылки на реестр выданных сертификатов и деклараций.

В карточках товаров появится ссылка на запись в реестре сертификатов, где будут находиться документы с подтверждением происхождения продукции и ее качества.

«Предоставление сведений о декларациях о соответствии осуществляется посредством формирования электронной выписки, сформированной федеральной системой в области аккредитации в автоматическом режиме по запросу заинтересованных лиц», — сказано в пояснительной записке.

Сейчас закон о защите прав потребителей не содержит обязательных требований к продавцу по предоставлению документов из реестра. Этот пробел собираются заполнить.