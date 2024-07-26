Еще восемь категорий товаров с нарушениями маркировки будут блокировать на кассах

Систему маркировки «Честный ЗНАК» интегрируют с кассами. Это не позволит продать покупателям нелегальные корма для животных, красную и черную икру, велосипеды, безалкогольное пиво и другие товары.

Минпромторг опубликовал проект, согласно которому на кассе будут блокировать продажу нелегальных кормов для животных и ветпрепаратов, технических средств для реабилитации, консервов, растительных масел, велосипедов, безалкогольного пива и икры.

В отношении этих категорий товаров будет установлен разрешительный режим. Он подразумевает механизм, при котором кассы автоматически будут блокировать продажу просроченных и нелегальных товаров. Это происходит за счет интеграции с системой маркировки «Честный ЗНАК».

«Если код маркировки пытаются пробить повторно, или срок годности товара уже истек, или товар запрещен к продаже, система не позволит продать его. Важно, что механизм не влияет на работу магазинов или стоимость товаров: чтобы подключиться к режиму, магазину нужно только обновить кассовое ПО и проинструктировать персонал», — сказал заместитель генерального директора Центра развития перспективных технологий Реваз Юсупов.

Осенью 2025 года разрешительный режим установят для ветеринарных препаратов, красной и черной икры, безалкогольного пива и велосипедов. С весны 2026 блокировка распространится на корма для животных и растительные масла, а с 2027 года — на консервы.