Власти определились с приложениями, которые должны быть предустановлены в смартфонах

С 2025 года смартфоны будут продаваться с 19 предустановленными приложениями. На компьютерах обязательно должен быть браузер, офисный софт и антивирус.

В 2025 году в России смогут продаваться смартфоны, планшеты, ПК, моноблоки и Smart TV только если в них предустановлены обязательные 19 программ.

В список вошли: поисковик, навигаторы, почтовая служба, программы для доступа к социальным сетям, голосовой помощник, мессенджер, платежный сервис «Мир», Госуслуги, магазин приложений RuStore.

На компьютерах и моноблоках должны быть предустановлены браузер, офисное ПО и антивирус.

«Закон об обязательной предустановке российских программ на продаваемые в нашей стране смартфоны, планшеты, компьютеры и телевизоры с функцией Smart TV вступил в силу в апреле 2021 года. Перечень конкретных приложений определяет Минцифры», — сказано на сайте кабмина.

Для предустановки отбирают наиболее популярные приложения, которыми пользуются не меньше 500 тыс. человек в год.