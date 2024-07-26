С 2025 года две категории расходов на ОС и НМА учитывают в повышенном размере

Это закрепил федеральный закон от 12.07.2024 № 176-ФЗ о налоговой реформе-2025.
С 2025 года включают в первоначальную стоимость амортизируемого имущества в повышенном размере:
расходы на приобретение, сооружение, изготовление и т.д. ОС, которые включены в Реестр российской радиоэлектронной продукции, относятся к сфере искусственного интеллекта, включены в Перечень российского высокотехнологичного оборудования — при формировании первоначальной стоимости с коэффициентом 2 (абз. 3 п. 1 ст. 257 НК в новой редакции);
расходы на приобретение или создание амортизируемых НМА в виде исключительных прав на программы для ЭВМ и базы данных — при формировании первоначальной стоимости с коэффициентом 2 (абз. 13 п. 1 ст. 257 НК в новой редакции).
Обзор всех изменений для бухгалтера по налоговой реформе-2025 здесь.
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