С 2025 года две категории расходов на ОС и НМА учитывают в повышенном размере

Как не терять фокус и успеть все за последний день отчетной кампании

Первое правило как все успеть, если делаешь это в последний момент — работать, как вам удобно и где вам удобно. Если вам удобно работать из дома, работайте из дома, если вам удобно работать из офиса и ночевать в офисе, значит, возьмите себе подушку и ночуйте.