К покупателям не попало 35 млн литров нелегальной молочной продукции

С мая по конец июля 2024 года на кассах заблокировали продажу просроченной и нелегальной молочной продукции объемом около 35 млн литров.
Механизм блокировки товаров с обязательной маркировкой запустили с 1 апреля 2024 года. Он распространяется на пиво, табачную и молочную продукцию, а также на воду в упаковке.
Разрешительный режим на кассах не позволил продать 6,7 млн литров пива с истекшим сроком годности и 5,7 млн литров воды с признаками контрафакта.
«Продажи просроченной молочной продукции снизились на 74%, а товаров неизвестного происхождения – на 54%. В воде на 8% сократились продажи просрочки, на 24% – товаров неизвестного происхождения», — сказал глава Минпромторга Антон Алиханов.
С 1 ноября 2024 года кассы начнут блокировать продажу нелегальных шин, духов, антисептиков, БАДов, одежды и обуви.
Недавно мы писали, что разрешительный режим будет действовать еще на восемь товарных групп.
Комментарии1
Судя по разъяснениям ЧЗ , в тот период когда сервер ЧЗ будет недоступен можно продать товар без разрешительной проверки . Естественно проблемы со стороны ЧЗ .