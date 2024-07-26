К покупателям не попало 35 млн литров нелегальной молочной продукции

Кассы заблокировали продажу 6,7 млн литров просроченного пива и 5,7 млн литров воды с признаками контрафакта.

С мая по конец июля 2024 года на кассах заблокировали продажу просроченной и нелегальной молочной продукции объемом около 35 млн литров.

Механизм блокировки товаров с обязательной маркировкой запустили с 1 апреля 2024 года. Он распространяется на пиво, табачную и молочную продукцию, а также на воду в упаковке.

Разрешительный режим на кассах не позволил продать 6,7 млн литров пива с истекшим сроком годности и 5,7 млн литров воды с признаками контрафакта.

«Продажи просроченной молочной продукции снизились на 74%, а товаров неизвестного происхождения – на 54%. В воде на 8% сократились продажи просрочки, на 24% – товаров неизвестного происхождения», — сказал глава Минпромторга Антон Алиханов.

С 1 ноября 2024 года кассы начнут блокировать продажу нелегальных шин, духов, антисептиков, БАДов, одежды и обуви.

Недавно мы писали, что разрешительный режим будет действовать еще на восемь товарных групп.