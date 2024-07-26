Центробанк ужесточает денежно-кредитную политику

26 июля 2024 года Банк России принял решение повысить ключевую ставку с 16 до 18% годовых. Такое решение регулятор принял из-за того, что во втором квартале 2024 года кредитная активность населения по-прежнему держалась на высоком уровне, а инфляция поднялась выше прогноза.

«Проводимая денежно-кредитная политика позволит дополнительно увеличить норму сбережения, в том числе через возвращение к более сбалансированным темпам роста кредитования», — сказано на сайте ЦБ.

Показатель базовой инфляции вырос до 9,2%, а годовая инфляция увеличилась с 8,6% до 9%. Рост внутреннего потребительского спроса не приводит к расширению предложения товаров и услуг. Издержки компаний и дефицит кадров продолжают усиливать инфляционное давление.

Основные проинфляционные риски связаны с изменением условий внешней торговли, а дезинфляционные риски регулятор связывает с более быстрым замедлением роста внутреннего спроса.