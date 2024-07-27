Ответственность за цифровые преступления ужесточат

По результатам деятельности созданной в 2020 году на площадке Генпрокуратуры межведомственной рабочей группы подготовлены проекты федеральных законов об ужесточении ответственности за преступления в цифровой среде.

Они уточнят составы преступлений с использованием специальных технических средств, а также усилят ответственность за их совершение.

Речь идет о фишинге, социальной инженерии, кибервымогательстве, DDoS-атаках.

Кроме того, в Госдуме уже находится на рассмотрении и принят в первом чтении законопроект о криминализации незаконного оборота баз персональных данных и администрирования теневых площадок для их распространения.

Об этом сообщил официальный Телеграм-канал Управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД.