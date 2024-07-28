Мошенники начали прикрываться аномальной жарой

Чтобы убедить своих жертв раскрыть персональные данные и коды из СМС, аферисты прикрываются даже ссылками на летнюю жару.

Мошенники придумали новую схему обман: для создания правдоподобной легенды они активно используют аномальную жару, которую этим летом переживают многие регионы России.

Звонящие представляются сотрудниками Социального фонда и сообщают о новом повышении пенсии, для которого в отделении СФР якобы надо подписать документы. Но «заботливые» чиновники якобы идут навстречу старикам.

«В такую сильную жару никуда ехать не надо – просто сообщите СНИЛС и код из СМС», — любезно просят звонящие мошенники.

Об этом предупредил ЦМРБанк в своем Телеграм-канале.