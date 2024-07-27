МВД: если поменяли сим-карту, открепите номер от Госуслуг и мобильного приложения

Киберпреступники приобретают старые сим-карты, которые уже были использованы и поступили в повторную продажу.

Затем они используют эти сим-карты для восстановления доступа к учетным записям различных онлайн-сервисов. Это может привести к утечке конфиденциальной информации — такой как паспортные данные, информация о недвижимости и автомобилях и другие личные данные.

Первым делом открепите неиспользуемый номер телефона от портала «Госуслуг», онлайн-банка и других своих аккаунтов.

Сделать это самостоятельно можно, если сим-карта, которой не планируете больше пользоваться, все еще в вашем телефоне. Связано это с тем, что на этот номер придет код, подтверждающий ваши действия.

Сменить номер телефона просто: на Госуслугах нужно перейти в раздел «Настройки и безопасность» и нажать «Изменить» напротив прикрепленного номера телефона.

Если же сим-карты на руках уже нет – потеряли или выбросили за ненадобностью – сменить номер на Гоусуслугах самостоятельно не получится.

Необходимо обратиться в МФЦ.

Об этом предупредил официальный Телеграм-канал Управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД.