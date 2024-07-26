С компенсации за изъятую недвижимость не нужно платить НДС

Минфин в письме от 22.05.2024 № 03-07-11/46850 сообщил, что объектом налогообложения НДС признают операции по продаже товаров, работ и услуг. В п. 2 ст. 146 НК есть перечень объектов, которые не облагаются НДС. В частности, объектом налогообложения не признаются операции по реализации земельных участков и долей в них.

«В случае если денежные средства, полученные налогоплательщиком, не связаны с оплатой реализованных товаров (работ, услуг), такие денежные средства в налоговую базу по налогу на добавленную стоимость не включаются», — говорится в письме.

Значит, при получении компенсации за изъятие недвижимого имущества не возникает объекта налогообложения.

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